São Paulo – Anualmente, o Google entra na brincadeira de primeiro de abril, dia da mentira, liberando algum recurso promocional. Neste ano, a empresa colocou o famoso jogo da cobrinha, oficialmente chamado Snake, para o Google Maps, seu aplicativo de mapas para smartphones Android e iPhones.

O jogo, repaginado, estará disponível durante toda a semana do dia primeiro de abril. O jogador pode escolher diferentes pontos do mapa ao redor do mundo e, em vez de cobra, é um trem que é guiado e precisa coletar pontos turísticos, como a famosa Torre Eiffel, de Paris, França.

No passado, o Google Maps já trouxe outras brincadeiras, Em 2018, o jogo liberado durante a semana do dia da mentira foi inspirado em “Onde Está Wally?”. Já em 2014, o game envolvia os personagens da franquia Pokémon, da japonesa Nintendo. Em ambos, os jogadores podiam explorar diferentes pontos do planeta pelo celular, no Maps, para encontrar os personagens.

Enquanto o Google abraça o dia da mentira com bom humor desde o começo dos anos 2000, um relatório obtido pelo site americano The Verge indica que a Microsoft não fará nenhuma brincadeira com a data neste ano.

Veja, no gif animado abaixo, como é o jogo deste ano.