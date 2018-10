Google Maps adiciona botão “seguir” a perfis de empresas

São Paulo – O Google Maps ganhou um novo recurso para ajudar os usuários do aplicativo a saber mais sobre os lugares que frequentam. O anúncio da funcionalidade é visto como uma ação de concorrência com o Facebook, que fornece informações sobre as empresas por meio do botão “seguir”, permitindo um aumento do alcance e do tráfego de usuários nas páginas oficiais.

No Maps, basta clicar no botão “seguir”, disponível no perfil das empresas no aplicativo, para receber atualizações, notícias, próximos eventos e ofertas de seus estabelecimentos favoritos. As informações ficarão disponíveis na aba “for you” (“para você”, em inglês), ainda não disponível na versão brasileira do app.

Empresas podem testar clientes

Antes mesmo de abrir seu negócio em uma determinada região, as empresas podem se tornar visíveis para o público com até três meses de antecedência. Com o perfil criado no Google Meu Negócio, é possível indicar a data de abertura, informações comerciais, fotos e site oficial, e o perfil passa a ser exibido nos resultados de busca do aplicativo.

Segundo o Google, o recurso será lançado inicialmente para Android em algumas semanas e estará disponível para mais os de 150 milhões de locais cadastrados na plataforma.