Google lança recurso que compara seu rosto com obras de arte

São Paulo – O Google lança nesta quinta-feirta (7) um novo recurso no seu aplicativo Arts and Culture: agora é possível comprar as suas selfies com obras de arte famosas.

A função já estava disponível em outros mercados, como o do Estados Unidos, e mais de 75 milhões de imagens já foram comparadas com quadros no mundo todo desde o lançamento, que aconteceu no começo do ano.

Para viabilizar a chegada do recurso do aplicativo no mercado brasileiro, a Pinacoteca de São Paulo publicou na plataforma do Arts and Cuture 80 obras de arte.

Esse aplicativo do Google também oferece acesso a informações sobre diversos movimentos artísticos.