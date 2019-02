Google lança ferramenta para compartilhar links por sons

São Paulo – O Google lançou uma extensão do Chrome que permite ao usuário compartilhar URLs por meio de um sinal sonoro. Basta clicar em um botão e um som emitido pelo alto-falante do computador envia o link para outros aparelhos que estiverem por perto.

Chamado de Tone, o software foi inventado após os desenvolvedores do Google perceberem que é mais fácil compartilhar algo por e-mail ou chat com alguém do outro lado do mundo do que, enviar alguma coisa para alguém que esteja na mesma sala, por exemplo.

Para consertar esse problema, uma equipe da empresa criou um sistema que enviasse links por meio de áudio para outros computadores.

O projeto funcionou, a ponto de o Google decidir torná-lo público.

O resultado é a extensão para Chrome chamada de Tone, que deve ser instalada tanto no computador que está enviando o link como no computador que quer recebê-lo.

A equipe do Google substituiu o som original (“um sistema eficiente para a transmissão de áudio, mas que soava muito mal”) por um sinal ultrassônico. Os desenvolvedores afirmam que o sistema é “confiável para pequenas distâncias na maioria dos ambientes, até em baixos volumes”.

Vale dizer que o microfone do computador precisa estar ligado o tempo todo para captar os sinais enviados pelo Tone.

Veja o vídeo a seguir: