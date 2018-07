Google lança audiolivros no Brasil

São Paulo – O Google anunciou nesta terça-feira (24) a chegada de seu serviço de audiolivros ao Brasil. Disponível para Android, iPhone e web, a novidade é um complemento do aplicativo Play Livros e a empresa oferece 2.500 livros narrados.

Os audiolivros serão vendidos individualmente e são uma alternativa ao modelo do Ubook, que funciona como um Netflix de livros: mediante assinatura mensal, o acesso é ilimitado.

Trechos dos conteúdos podem ser ouvidos como uma prévia dos livros para que o consumidor possa comprar sem se arrepender logo no primeiro capítulo.

A novidade será liberada para todos os usuários do app Play Livros nos próximos dias, de acordo com o Google. É importante manter o aplicativo atualizado para receber o novo serviço de audiolivros. Nesse lançamento, o Google vai vender títulos por menos de 5 reais por tempo limitado, medida para estimular o uso dos livros narrados no Brasil.