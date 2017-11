Google lança app para controle de gasto de dados móveis

São Paulo – O Google está lançando hoje o Datally, um aplicativo para quem precisa controlar o consumo da franquia de dados da operadora de telefonia celular.

A empresa afirma que o app ajudará em três aspectos: entender os dados, controlar os dados e economizar os dados.

No app, estarão informações como o quanto é usado por hora, dia, semana ou mês. É possível ativar notificações personalizadas para não ter surpresas desagradáveis, como o fim da franquia antes do final do mês.

Uma função de economia de dados ajudará o usuário a não ver sua franquia indo embora com o consumo por apps em segundo plano. Será possível definir um limite de consumo, por exemplo.

No lado da economia, o Google promete dar avisos sobre proximidade de redes Wi-Fi públicas, para que o consumo não seja descontado da franquia.

O aplicativo é apenas para smartphones com sistema Android. É preciso ter ao menos a versão 5.0 (Lollipop) do sistema operacional. O app é grátis e está disponível na Play Store.