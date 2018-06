Google lança app de podcasts para smartphones Android

São Paulo – O Google anunciou nesta terça-feira (18) o lançamento do seu aplicativo para podcasts. Ele está disponível apenas para smartphones com sistema Android.

Atualmente similar aos demais apps do gênero, o Google Podcasts chega com a promessa de novos recursos baseados em inteligência artificial. Um deles está em um aplicativo elogiado pelo CEO do Google, Sundar Pichai, recentemente: a possibilidade de acompanhar podcasts em texto, em vários idiomas.

A empresa também inicia um programa para ajudar a dar destaque para novos podcasts independentes.

A empresa não informou se pretende lançar o Google Podcasts para iPhone.