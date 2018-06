Google lança Android Go com Positivo, Multilaser e Alcatel

São Paulo – Voltado para smartphones de entrada, com até 1 GB de memória RAM, o sistema operacional Android Go chega oficialmente ao Brasil nesta quinta-feira (7). O software é uma adaptação do sistema Android Oreo, o mais recente do momento, para dispositivos de baixo custo.

O primeiro smartphone a chegar com o novo sistema é o Positivo Metal Twist, que tem 32 GB de espaço de armazenamento. Sua tela tem 5,2 polegadas, há 1 GB de RAM, processador quad-core e câmera de 8 megapixels. Seu preço sugerido é de 699 reais e o produto estará disponível no mercado nacional a partir dos próximos dias. Mais simples, o Twist Mini também será lançado com o Android Go e custará 399 reais.

Outras fabricantes também lançarão dispositivos com o Android Go. No anúncio, o Google informou que Alcatel e Multilaser também serão suas parceiras nessa iniciativa. Globalmente, mais de 100 fabricantes vão lançar aparelhos com o software em 2018.

O Android Go vem com versões adaptadas dos seus principais aplicativos, que também levam o sufixo Go.

Além de permitir melhor performance aos dispositivos de entrada, o Google diz também que ele leva aos aparelhos os mesmos recursos de segurança disponíveis em smartphones Android com configuração de ponta, como o Google Pixel 2. Outra utilidade da versão Go do sistema é a liberação de espaço, que pode ser o suficiente para armazenar até mil músicas adicionais em um celular de entrada, em comparação com um gadget que tenha Android Oreo completo.