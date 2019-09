Google lança Android 10 Go, versão mais leve do sistema operacional

São Paulo – O Google anunciou a versão Go do Android 10. A configuração mais leve é adequada para smartphones com especificações técnicas mais simples e que podem apresentar lentidão com o sistema operacional tradicional. A atualização já está sendo liberada para download de forma gradual.

Desenvolvida com tecnologia Adiantum, a plataforma é indicada para celulares com no máximo 1,5 GB de memória RAM. Para efeito de comparação, o flagship Galaxy S10 Plus foi lançado neste ano em versões com 8 GB e 12 GB de memória RAM.

A configuração mais leve do sistema operacional do Google permite que smartphones mais simples possam rodar jogos e vídeos sem apresentar lentidão ou travamentos. Ou, pelo menos, funcionem de forma mais lisa do que com a versão tradicional.

Para fazer isso, a plataforma é consideravelmente mais simples do que a tradicional. A Galeria de fotos, por exemplo, conta com menos funções e foi otimizada para ocupar apenas 10 MB de espaço interno do aparelho.

Nas novidades, destaque para a combinação do uso de inteligência artificial com leitura em voz alta no Google Lens. O aplicativo utiliza a câmera do smartphone para identificar um objeto e, então, o descreve para o usuário.