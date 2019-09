Google lança Android 10, compatível com 5G e smartphone com tela dobrável

São Paulo – O Google lança oficialmente nesta semana o sistema operacional para celulares Android 10. O novo software é compatível com a internet 5G e com smartphones que têm telas dobráveis.

Os primeiros aparelhos a receberem o novo sistema operacional são os da linha Pixel, que pertencem ao próprio Google. A empresa informou, em nota a EXAME, que trabalha para oferecer o Android 10 para mais dispositivos até o fim deste ano. A linha Pixel não é vendida oficialmente no mercado brasileiro.

Uma das principais novidades é o recurso chamado Live Caption, que cria legendas para vídeos, mensagens de áudio e podcasts. A função é compatível com qualquer app de mensagens e também com vídeos gravados pelo próprio usuário. Porém, a funcionalidade ainda não está disponível, e chegará apenas dentro dos próximos meses aos smartphones Pixel – informou o Google, sem dizer uma data para o lançamento.

Para melhorar a privacidade de seus usuários, o Google adicionou novos controles de compartilhamento de dados com aplicativos. Em uma nova seção de Privacidade, alocada dentro do menu de Configurações do sistema Android 10, o usuário poderá controlar, em um só lugar, a sua atividade na web e as configurações para anúncios.

Uma evolução do recurso de bem-estar digital, apresentado pelo Google no ano passado, é o Focus Mode (Modo de Foco, em tradução livre). Quando ligada, a função silencia notificações, sejam elas de jogos, e-mails, notícias ou redes sociais. O Focus Mode está em modo de teste beta e é preciso escolher participar do teste para ativá-lo. Há ainda um recurso corporativo que permite o uso de configurações de teclado diferentes para perfis profissionais e pessoais, bem como temporizadores que limitam o uso de aplicativos relacionados ao trabalho.

Por fim, o Android 10 oferece aos pais uma ferramenta chamada Family Link, que permite limitar o tempo de uso do celular por crianças. A função estará disponível também para smartphones com o sistema Android 9.

Ainda não há previsão de quais smartphones estão na fila de espera para receber suporte para o sistema Android 10.