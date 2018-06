Google Home aprende a falar espanhol, mas nada do bom português

São Paulo – O Google Home é um alto-falante que vem com o assistente virtual Google Assistente, disponível para smartphones com sistema Android. Apesar de o aplicativo funcionar em português brasileiro, a inteligência artificial não funciona no nosso idioma na caixa de som. Nesta semana, o Google Home ganhou suporte ao idioma espanhol e, com isso, chegou a novos mercados, como Espanha e México.

No ano passado, o Google anunciou planos de trazer a sua divisão de hardware para o Brasil com estratégia de longo prazo. Na ocasião, um dos dispositivos apresentados à imprensa era o Google Home. Desde então nada de novo aconteceu nesse campo e a empresa segue vendendo oficialmente somente uma versão já desatualizada do Chromecast, que permite transmitir imagens de apps para TVs.

Especialistas consultados por EXAME apontaram questões como a interpretação de sotaques de diferentes regiões do Brasil e parcerias com lojas como entraves que podem adiar a chegada de um alto-falante inteligente.

Apple e Amazon também vendem dispositivos similares ao Google Home no exterior, mas também não trouxeram seus aparelhos para o mercado brasileiro até o momento.