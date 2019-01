Google Hangouts original será descontinuado em outubro

São Paulo – O Google Hangouts original, lançado junto com a rede social Google+, será descontinuado a partir de outubro deste ano. Ele será substituído por uma nova versão, chamada Hangouts Chat and Hangouts Meet. O serviço tem visual mais limpo e focado nas mensagens em si, não no plano de fundo do app.

A migração deve acontecer primeiro para os clientes corporativos, que têm contas na suíte de produtividade do Google, a G Suite. A versão para consumidores ainda será mantida.

O último fato de que se tem notícia é de que o Hangouts para usuários domésticos durará até 2020.

Entre os aplicativos de comunicação do Google, o Allo é o mais recente a ter sua morte anunciada. Esse rival do WhatsApp vai sair do ar em março deste ano. O Google tem ainda o Duo, um aplicativo de videochamadas que concorre com o Skype, mas que é focado em celulares. Ele, junto com o Hangouts e o Mensagens, do Android, são o foco da empresa no mercado de mensagens instantâneas.