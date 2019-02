Google Glass estará à venda hoje nos EUA por US$ 1.500

1. 10 mitos zoom_out_map 1/11 (Reprodução/Flickr/thomashawk) São Paulo - O Google parece estar realmente incomodado com os mitos criados em torno do Glass. E, para tentar reverter este cenário, a empresa resolveu levantar e debater 10 mitos geralmente endereçados ao Glass. Veja a seguir os 10 principais mitos do Glass rebatidos pelo Google.

2. Mito 1: Glass é a distração final do mundo real zoom_out_map 2/11 (Reprodução/Flickr/brianbsorensen) “Em vez de olhar para baixo em seu computador, celular ou tablet, enquanto a vida acontece ao seu redor, o Glass permite que você olhe para cima e se envolva com o mundo. Grandes momentos na vida - concertos, performances do seu filho, uma maravilhosa vista - não devem ser experimentados por meio da tela que você está tentando capturá-los. É por isso que o Glass está desativado por padrão e só liga quando você quiser usá-lo. Ele foi projetado para que você obtenha um pouco do que precisa apenas quando precisar dele e, em seguida, levá-lo de volta para as pessoas e as coisas na vida que gosta.”

3. Mito 2: o Glass está sempre ligado e gravando tudo zoom_out_map 3/11 (Reprodução/Flickr/taedc) “Assim como o seu telefone celular, a tela do Glass é desativada por padrão. A gravação de vídeo no Glass está definida para durar 10 segundos. As pessoas podem gravar por mais tempo, mas o Glass não é projetado para isto ou até mesmo capaz de gravação constante (a bateria não vai durar mais do que 45 minutos antes de precisar ser recarregada). Então, da próxima vez que você for tentado a questionar um Explorer se ele está te gravando, pergunte-se se você estaria fazendo o mesmo com o seu telefone. As chances são que suas respostas serão as mesmas.”

4. Mito 3: Explorers do Glass são nerds adoradores de tecnologia zoom_out_map 4/11 (Reprodução/Flickr/thomashawk) “Nossos Exploradores vêm de todas as esferas da vida. Eles incluem os pais, bombeiros, funcionários do zoológico, mestres cervejeiros, estudantes de cinema, jornalistas e médicos. A única coisa que eles têm em comum é verem o potencial para que as pessoas usem a tecnologia de uma maneira que os ajudem a se envolver mais com o mundo ao seu redor, em vez de distraí-los com isso. De fato, muitos Exploradores dizem que por causa do Glass eles usam menos a tecnologia, porque estão usando-a de forma muito mais eficiente. Nós sabemos o que você está pensando: "Eu não estou distraído pela tecnologia". Mas da próxima vez que você estiver no metrô, ou sentado em um banco ou em uma cafeteria, basta olhar para as pessoas ao seu redor. Você pode se surpreender com o que vê.”

5. Mito 4: o Glass está pronto para o horário nobre zoom_out_map 5/11 (Divulgação/Google) “O Glass é um protótipo, e nossos Explorers e o público em geral estão desempenhando um papel fundamental na forma como ele é desenvolvido. Nos últimos 11 meses, tivemos nove atualizações de software e três atualizações de hardware com base, em parte devido aos comentários de pessoas como você. Em última análise, esperamos ainda mais feedbacks para chegarmos a um produto de consumo bem elaborado antes do lançamento. E, no futuro, o protótipo de hoje poderá parecer tão engraçado para nós quanto foi o telefone móvel dos anos 80.” (Na imagem ao lado, divulgada pelo Google, a empresa demonstra os dois anos de desenvolvimento do Glass.)

6. Mito 5: O Glass faz reconhecimento facial (e outras coisas duvidosas) zoom_out_map 6/11 (Getty Images) “Não...isso não é verdade. Como já dissemos antes, independentemente da viabilidade tecnológica, nós tomamos a decisão de não liberar ou mesmo distribuir reconhecimento facial a menos que nós pudéssemos resolver adequadamente as muitas questões levantadas por esse tipo de funcionalidade. E só porque um aplicativo é criado, não significa que ele será distribuído em nossa loja MyGlass. Nós aprovamos manualmente todos os aplicativos que aparecem por lá e temos várias medidas em vigor (a partir de políticas de desenvolvimento) para ajudar a proteger a segurança das pessoas no dispositivo.”

7. Mito 6: O Glass cobre o seu olho(s) zoom_out_map 7/11 (Reprodução/Flickr/thomashawk) "Eu não posso imaginar ter uma tela sobre um olho ...", disse um especialista em um artigo recente. Antes de tirar conclusões precipitadas sobre o Glass, você realmente tentou usá-lo? A tela do Glass fica deliberadamente acima do olho direito, não na frente ou sobre ele. Ela foi projetada desta maneira, porque entendemos a importância de fazer contato visual e olhando para cima e se engajar com o mundo, em vez de olhar para baixo, para o seu telefone.”

8. Mito 7: Glass é o dispositivo de vigilância perfeito zoom_out_map 8/11 (Reprodução/Flickr/thomashawk) “Se uma empresa procurou projetar um dispositivo espião secreto, eles poderiam fazer um trabalho melhor do que o Glass! Vamos ser honestos: se alguém quiser gravar secretamente você, há muitas, muitas melhores câmeras lá fora do que uma que você usará visivelmente em seu rosto e que se acende toda vez que você der um comando de voz, ou apertar um botão.”

9. Mito 8: o Glass é apenas para privilegiados que podem pagar zoom_out_map 9/11 (Divulgação) “O protótipo atual custa US$ 1.500 e sabemos que está fora do alcance de muitas pessoas. Mas isso não significa que as pessoas que o tem são ricos. Em alguns casos, seu escritório pagou por isso. Outros levantaram dinheiro no Kickstarter e Indiegogo. E, para alguns, foi um presente.”

10. Mito 9: Glass é proibido em todos os lugares zoom_out_map 10/11 (Divulgação) “Desde que os celulares entraram em cena, as pessoas têm sido muito boas na criação de etiquetas e em (muitas vezes necessárias) proibições em torno de onde alguém pode gravar (vestiários, casinos, etc.). Já que as funcionalidades do Glass refletem as dos celulares (até a tela ser desligada por padrão), aplicam-se aqui as mesmas regras. Basta ter em mente: o Glass pode ser conectado a armações de prescrição, por isso exigir que o Glass seja desligado é provavelmente muito mais seguro do que insistir que as pessoas tropecem em um vestiário, por exemplo.”