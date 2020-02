Google Earth adiciona 1.000 fotos aéreas do planeta Terra

São Paulo – Nesta segunda-feira, (17) o Google Earth divulgou novas imagens aéreas da Terra. O programa do Google, que apresenta um modelo tridimensional do planeta a partir de imagens de satélites, divulgou mais de mil novas imagens.

Entre os novos locais fotografados – que fizeram com que a coleção aumentasse para 2 mil e 500 imagens -, estão, em sequência: a Amã, capital da Jordânia; a fonte termal Grand Prismatic Spring nos Estados Unidos; e o município Qaasuitsup, na Groenlândia.

Amã, capital da Jordânia

Fonte termal Grand Prismatic Spring nos Estados Unidos

Município Qaasuitsup, na Groenlândia

Shangrao, cidade na China

Tabriz, cidade no Irã

Gopal Shah, gerente de produtos do Google Earth, disse em uma publicação no blog oficial que o projeto é, para o Google, uma porta para aumentar o conhecimento geral sobre o planeta.

“Como espécie, só tivemos acesso a visualizações do espaço nos últimos 50 anos. No entanto, algo codificado em nós há muito tempo parece acordar quando vemos o mundo em uma escala sem precedentes. Minha esperança, então, é esse pequeno projeto engraçado – junto com o Google Earth como um todo – nos leva a nos preocuparmos mais profundamente com esse estranho, mas planeta caleidoscopicamente bonito”, disse Shah.

Confira, abaixo, um vídeo que revela as novas imagens capturadas: