Google Duo permitirá chamadas de vídeo em grupo pelo Chrome

O Google anunciou, na última sexta-feira (08), que irá permitir que seu aplicativo de videochamadas Google Duo realiza bate-papos em grupo. Até o momento, o app apenas realiza ligações entre duas pessoas mas, diante do isolamento social, a empresa decidiu expandir o número de participantes a cada ligação.

Embora a data da mudança ainda não tenha sido definida, a empresa revelou que ele chegará para os indivíduos nas próximas semanas. O recurso irá adicionar a opção de realizar chamadas pelo navegador Chrome, função que antes não existia de forma integrada. No aplicativo em si, haverá a opção “modo familiar”, que terá espaço para desenhos na tela e a opção de utilizar efeitos, como no Snapchat ou no Instagram, na hora do bate-papo.

Veja, abaixo, uma introdução em vídeo da nova ferramenta:

Para usar o aplicativo, é necessário que os participantes tenham uma conta no Google, que pode ser criada por meio deste site. O modo Família estará disponível no mesmo dia para dispositivos Apple e Android, e o Google lançara um recurso para que a qualidade das chamadas entre três ou mais pessoas, além de introduzir um modo para que até doze pessoas conversem ao mesmo tempo.

O recurso funcionará tanto pelo navegador – o que facilita para os que utilizam o computador no dia a dia -, como pelo aplicativo. Além do Google Duo, outro aplicativo que serve para chamadas de vídeo do Google é o Meet, que deixou de ser exclusivamente empresarial nas últimas semanas.