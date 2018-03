Google Duo lança recurso similar ao Instagram Stories

São Paulo – O Google Duo, aplicativo de chamadas em vídeo, lança hoje (7) um recurso que permite enviar mensagens em vídeo que desaparecem em 24 horas. O funcionamento é parecido com o das mensagens trocadas no Snapchat, que criou o formato. No Brasil, os vídeos que desaparecem ficaram mais conhecidos por conta do Instagram Stories.

A diferença é que os usuários do Duo podem optar por salvar os recados em vídeo. Fora isso, a duração é mais longa, as mensagens podem ter até 30 segundos.

Como é um aplicativo feito para chamadas em vídeo, o novo recurso também pode ser utilizado como uma espécie de secretária eletrônica: você manda uma mensagem pedindo para que a pessoa ligue para você quando puder. Quem receber esse recado pode retornar a chamada com apenas um toque na interface.

De acordo com o Google, todas as chamadas em vídeo realizadas pelo Google Duo têm criptografia ponta a ponta. Em termos simples, isso significa que os dados, se ocasionalmente forem capturados por um hacker, não poderão ser interpretados, por conta da codificação do sinal de vídeo.