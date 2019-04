Google Drive agora pode editar documentos do Microsoft Office

São Paulo – A partir de hoje, os clientes do plano corporativo G Suite, do Google, terão melhor suporte no Drive a documentos importados da suíte de produtividade Microsoft Office. Será possível fazer edições nos documentos, sem que seja preciso convertê-los para o formato do Google, como era antes.

“As pessoas trabalham com todo tipo de ferramenta, por isso, estamos tornando possível a colaboração em tempo real no Microsoft Office, assim como você já fazia no G Suite”, informou o Google nesta quarta-feira (10).

A compatibilidade vale para as ferramentas Docs, Sheets e Slides que equivalem, respectivamente, ao Word, ao Excel e ao PowerPoint.

Modo visitante

Ainda em fase de testes, o Google Drive também ganhou um modo visitante. Com ele, não é preciso ter uma conta para editar os documentos que foram compartilhados por outras pessoas.

A novidade abrange os documentos do Drive, arquivos em formato PDF e também os do Microsoft Office.