Google dá mais armas para economizar internet no celular Android

São Paulo – O Google deu novas armas para os usuários de smartphones com sistema Android economizarem dados de internet móvel. Lançado em 2017, o aplicativo Datally (nome com um trocadilho em inglês, “aliado dos dados”) foi concebido para evitar que o plano de 4G vá embora de forma despercebida ao longo do mês. Agora, ele ele foi renovado com uma série de funções para dar mais controle sobre a internet do celular.

O Datally passa a permitir a definição de limites de gastos de dados por dia e também para aqueles momentos em que você empresta a sua internet para outro dispositivo. A ideia é evitar que você passa o dia todo no Instagram ou em apps de vídeo, como o YouTube, e fique sem internet quando o fim do mês se aproxima.

Ao limitar a internet emprestada, o aplicativo ajuda a manter o controle de uso por parte de outros dispositivos. No caso de smartphones, por exemplo, muitas vezes eles começam a baixar atualizações de apps quando identificam que estão ligados a uma rede Wi-Fi, o que pode dizimar seus dados de internet em instantes.

Outro recurso que pode ser útil é um mapa de redes Wi-Fi que mostra ao usuário que ele poderia estar ligado a uma rede fixa gratuita e, desse modo, poupar o 4G. Porém, vale ficar atento a qual rede você conectará seu dispositivo–nem todas são seguras.

Algo muito comum é que aplicativos instalados no celular drenem não só a bateria, mas também a internet móvel de forma silenciosa. O Datally também oferece um recurso para lidar com isso, facilitando o processo de desinstalação dos apps indesejados. De acordo com o blog do Google, 20% dos dados móveis são usados por aplicativos que estão em segundo plano.

Há diversos outros aplicativos de gestão de bateria gratuitos que podem ajudar na função de poupar internet no smartphone. Há, por exemplo, o Instabridge, que ajuda a encontrar redes Wi-Fi próximas. O diferencial do Datally é ser uma opção oficial de um dos gigantes da tecnologia.