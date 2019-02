Google+ completa três anos com mais de 500 milhões de usuários

O Google+ completa três anos de existência com 540 milhões de usuários. Para efeito de comparação, a quantidade de internautas que usam o serviço é menos da metade da que está no Facebook. O site será a única rede social da empresa, que anunciou nesta segunda-feira (30) o fim do Orkut.

De acordo com estatísticas do próprio Google, aproximadamente 300 milhões de pessoas acessam suas contas no Google+ diariamente — dado referente a outubro de 2013. Desde o seu lançamento, a interface mudou bastante e agora tem um visual mais limpo, com foco nos conteúdos de usuários e páginas de fãs.

Vale lembrar que o serviço de mensagens Hangouts nasceu lá e acabou migrando para o Gmail como um substituto para o Gtalk, que ainda está ativo. O backup automático de fotos também foi oferecido pelo Google com a criação do Google+, em 2011.

Com o fim do Orkut, o Google+ ganhará de presente os perfis e dados dos usuários da primeira rede social a atingir a marca de 40 milhões de usuários no Brasil.

Para comemorar o aniversário do Google+, Dave Besdris, vice-presidente de engenharia do Google+, publicou uma foto da equipe da divisão da rede social. Besdris assumiu o projeto em abril de 2014 depois que Vic Gundotra, responsável pela criação do site, deixou a companhia. “O crescimento de usuários ativos é impressionante e demonstra o trabalho dessa equipe. Mas não mostra o tipo de pessoas que são. Eles são sonhadores incansáveis. Eu os amo. E sentirei sua falta diariamente”, disse Gundotra, em seu anúncio de despedida.

No Brasil, de acordo com a consultoria Hitwise, a rede social do gigante das buscas foi a nona mais usada no mês de maio, obtendo a parcela de 0,46%, estando a frente somente do Bate-Papo do UOL. O Facebook contou com 63,19% do uso das redes sociais no país, seguido pelo YouTube, com 27,06% e pelo Yahoo Respostas, com 1,84%. O Twitter está quarto lugar, com 1,64%.