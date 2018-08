Google Chrome ganha botão flutuante para vídeos

A próxima atualização do Google Chrome trará o suporte ao modo Picture-in-Picture (PiP). A novidade permite que o usuário assista vídeos do YouTube ou de outros sites fora do player tradicional e sobre outras janelas.

O modo Picture-in-Picture, já utilizado por outras plataformas, tem sido trabalhado há algum tempo pelo Google.

O recurso funcionará ao assistir um vídeo em algum site, dando disponibilidade ao usuário para dar um clique duplo ou usar o menu do botão direito para destacar um vídeo do player. A miniatura, então, poderá ser movida livremente na tela e colocada sobre outras janelas.

Além do modo Picture-in-Picture, a nova versão do Google Chrome traz um visual diferente para o navegador.

O design, baseado no Material Theme do Android P, deve ser adotado no aplicativo em todas as suas plataformas, segundo o Google. De acordo com a publicação do MSPowerUser, a atualização deve ser liberada no dia 4 de setembro.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews