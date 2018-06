Google celebra anões de jardim (não, você não leu errado)

São Paulo – O Google comemora neste domingo os anões de jardim – sim, é isso mesmo o que você leu. Para isso, a gigante de buscas criou um doodle, com um jogo que permite aos internautas plantarem flores com as pequenas criaturas folclóricas.

Segundo o Google, a figura do gnomo apareceu pela primeira vez na Anatólia (uma região da atual Turquia), no século 13, e ressurgiu na Itália, no do século 16. Mas o anão de jardim como o conhecemos hoje em dia originou-se mesmo na Alemanha, durante o século 19.

“Os artesãos locais são responsáveis pela criação dos gnomos como os conhecemos, com barbas desgrenhadas e chapéus pontudos”, diz o Google. “Impulsionado por mitos locais e aumento do tempo de lazer, os gnomos começaram a encontrar casas em jardins em todo o país. Diz a lenda que eles protegem esses jardins e trazem boa sorte.”

Não é à toa que a Alemanha comemora no dia 10 de junho o Garden Day, uma celebração para estas pequenas estátuas pelo seu grande papel na história do país.

Jogo

O jogo criado pelo Google funciona da seguinte maneira: o usuário deve usar uma catapulta para lançar os anões de jardim nos limites mais distantes do jardim. Quanto mais o gnomo viaja, mais flores são plantadas – e mais pontos são ganhos. Depois do básico, o internauta pode escolher entre seis gnomos coloridos com diferentes formas, pesos e saltos.