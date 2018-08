Google bloqueia contas por conta de fake news ligadas ao Irã

Los Angeles – O Google anunciou nesta quinta-feira que eliminou 58 contas do YouTube, do Blogger e do Google+ ligadas a uma campanha de desinformação promovida pelo Irã.

Facebook e Twitter também deletaram ao longo desta semana centenas de contas em redes sociais das duas empresas ligadas ao governo iraniano e que, com uso de identidades falsas, divulgaram mentiras e outros conteúdos com o objetivo de desinformar.

O conselheiro-geral de Assuntos Globais do Google, Kent Walker, explicou que a empresa trabalhou junto com a FireEye, especializada em segurança na rede, para determinar se as 58 contas tinham vínculos com a IRIB, grupo midiático que reúne as emissoras estatais de rádio e televisão do Irã.

O Google afirmou que conseguiu rastrear endereços de IP, descobrir informações sobre propriedade de domínios e outros dados das contas para concluir que elas estavam ligadas ao IRIB. Além disso, os investigadores ressaltaram que esses perfis atuaram de maneira coordenada pelo menos desde janeiro de 2017.

No total, foram desativados 39 canais de YouTube, seis blogs no Blogger e 13 contas no Google+.

Além disso, o Google afirmou que eliminou 42 canais no YouTube ligados à Internet Research Agency (IRA), um grupo que se dedica a promover os posicionamentos do governo da Rússia na internet.