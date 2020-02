Google avisa que mandou vídeos privados para outras pessoas por engano

O Google Fotos é um serviço gratuito de armazenamento em nuvem que serve para ter uma cópia das suas fotos em uma pasta que pode ser acessada em qualquer dispositivo – desde que você a acesse com a sua conta Google. Tudo que é guardado lá é privado. Os usuários podem, se quiserem, compartilhar álbuns, fotos e vídeos com outros contatos. No entanto, uma falha que existiu do dia 21 de novembro a 25 de novembro do ano passado fez com que o Google enviasse vídeos privados para outros usuários do Google Fotos.

A falha aconteceu no serviço chamado Takeout, que permite aos usuários fazer o download de todos os dados que possuem em um determinado serviço. Quando algumas pessoas fizeram o download dos seus dados, em razão do problema técnico (que já foi resolvido), elas receberam vídeos que não pertenciam a elas. Também era possível que esses usuários não recebessem o arquivo completo do seu acervo pessoal de imagens.

O problema não afetou as fotos, apenas os vídeos que usuários guardam no Google Fotos.

O Google está avisando por e-mail as pessoas que foram afetadas por essa falha. De acordo com o site 9to9Google, apenas 0,01% dos usuários do Google Fotos que usam o Takeout foram afetados pelo problema. Mais de 1 bilhão de pessoas usam o Google Fotos. A empresa se desculpou pelo erro.