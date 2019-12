Google Assistente ganha integração com BB, Nubank, iFood e Rappi

São Paulo – A inteligência artificial do Google agora pode auxiliar os usuários na utilização de aplicativos do Banco do Brasil, Nubank, iFood e Rappi. Presente em mais de 1 bilhão de dispositivos, o Google Assistente ganhou mais funcionalidades e versatilidade.

Os novos comandos executados pelo assistente virtual da empresa de Mountain View permitem, por exemplo, solicitar a transferência de dinheiro para outra pessoa indicando o uso do aplicativo da Nubank ou do BB.

Basta falar claramente a mensagem. Algo como “Ok, Google (para ativar o assistente), transfira 50 reais (valor desejado) para Fulano (nome do seu contato) no Nubank (ou Banco do Brasil)”. Depois disso, é só seguir os passos de autenticação do aplicativo e terminar a transferência. Além de movimentar dinheiro entre contas, também é possível solicitar a consulta de saldo e de fatura de cartão de crédito com comandos de voz.

Já para o uso de aplicativos de delivery de refeições e compras, como iFood e Rappi, o assistente virtual poderá ele mesmo fazer um pedido em um restaurante. Outra função implementada é a de acompanhar os pedidos abertos. Para tudo isso, no entanto, é preciso lembrar que o usuário deve ser o mais claro possível em seu comando de voz.

A expectativa é de que o Google Assistente possa executar tarefas de mais aplicativos no futuro. “Em um primeiro momento, contamos com esses quatro parceiros para colocar em prática essa novidade, mas reforçamos que é uma tecnologia aberta, na qual qualquer desenvolvedor de aplicativos no sistema Android poderá implementar em seus serviços” diz Walquiria Saad, líder de parcerias de produto para o Google Assistente no Brasil.