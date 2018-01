Google Assistante reconhece voz de múltiplos perfis na Netflix

Parece que o Google lançou, sem alarde, uma opção para dar suporte ao acesso de perfis múltiplos por meio de correspondência de voz com seu Google Assistant. Até agora, apenas com a conta principal da Netflix emparelhada era possível acessar os dispositivos Google Home. Por conta dos gostos específicos e variados, contas divididas por famílias acabavam gerando dados conflitantes e uma possível dorzinha de cabeça pela falta de continuidade encontrada ao acessar o streaming.

Quem tem um perfil pessoal em uma conta da Netflix agora pode ligá-la ao seu Google Home e configurar a correspondência de voz, para que assim seja possível continuar a assistir The Crown exatamente de onde você parou – não até onde o seu roomie foi, por exemplo.

Para fazer isso o próprio Google lançou um passo-a-passo. Basta configurar a correspondência de voz para todos que usam a Netflix com um perfil. No aplicativo “Home”, vá para o “menu”, então em “Mais configurações” e aí clique em “Vídeos e fotos”. Neste ponto deve haver uma nova opção “Gerenciar Perfil” no Netflix. Caso ela não estiver lá, tente desvincular e refazer o processo.

A opção “Gerenciar Perfil” permite que você escolha qual perfil está conectado à sua correspondência de voz. Então, quando você diz ao assistente para continuar o conteúdo da plataforma, ele reconhecerá sua voz e assim saberá qual perfil acessar. Outras pessoas na casa também podem definir suas próprias correspondências de voz através do aplicativo doméstico para acessar um perfil diferente.