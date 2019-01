Google anuncia notebook com inteligência artificial

São Paulo – O Google anunciou hoje o Pixelbook, um notebook que vem com a inteligência artificial do Google Assistente. O aparelho roda o sistema Chrome OS, mais leve e limitado do que o Windows, e chega para concorrer com os MacBooks.

O produto permite que você utilize comandos de voz para interagir com o sistema, assim como podemos fazer com a Cortana, a assistente pessoal do Windows 10. Comandos simples, como reproduza a música do artista X ou abra um aplicativo, são atendidos rapidamente sem que você precise usar suas mãos para digitar ou clicar em algo.

O Chrome OS vai rodar os aplicativos feitos para o sistema mobile Android. Um app de destaque é o Snapchat, que vai funcionar na tela grande de um computador–de maneira oficial–pela primeira vez. No passado, o Google se propôs a comprar o Snapchat, que negou a oferta. No entanto, o rival Instagram Stories se antecipou a esse lançamento e já tem versão anunciada para computadores, sejam Windows ou Macs.

O Pixelbook também tem suporte para uma caneta, assim como o Windows 10. O acessório será vendido separadamente por 99 dólares.

Por dentro, o notebook do Google tem processador Intel Core i ou i7 de sétima geração, armazenamento em SSD (disco de estado sólido mais veloz do que o HD tradicional) e 16 GB de memória RAM. Sua tela é de 12,3 polegadas e tem resolução Quad HD (superior ao Full HD e inferior ao 4K).

Para melhorar a experiência de uso do Pixelbook, que muitos recursos disponíveis apenas quando conectado à internet, o Google criou uma integração com o seu smartphone. Ele ativa o compartilhamento de 4G automaticamente quando você estiver usando o notebook. O Google não informou se o recurso está disponível também em iPhones ou se é limitado a aparelhos que rodam sistema Android.

O novo notebook do Google não tem previsão de lançamento no Brasil, mas chegará em breve ao mercado norte-americano. Lá, o preço sugerido é de a partir de 999 dólares (aproximadamente 3.130 reais, em conversão direta).

No primeiro semestre de 2017, o Google anunciou que entraria no segmento de hardware no Brasil com uma estratégia de longo prazo. No entanto, nenhum dos novos produtos anunciados nesta semana estarão disponíveis no mercado nacional nesta fase de lançamento.