Google anuncia fim do Chromecast Audio

São Paulo – Em 2015, o Google lançou o Chromecast Audio, um dispositivo feito para tornar caixas de som analógicas compatíveis com smartphones e tablets. Com isso, quem possuía um desses poderia ouvir músicas do Spotify ou da Deezer no som antigo de casa. Depois de pouco mais de três anos no mercado, no entanto, a empresa anunciou o fim da produção do aparelho.

“Nosso portfólio de produtos continua a evoluir, e agora temos uma variedade de produtos para usuários ouvirem músicas. Portanto, paramos de produzir o Chromecast Audio”, afirmou um porta-voz do Google ao site Android Police.

Os demais aparelhos da empresa feitos para ouvir áudio são os alto-falantes que vêm equipados com o Google Assistente, vendidos nos Estados Unidos desde 2017, mas ainda não lançados no Brasil.

Ainda assim, a função do Chromecast Audio era particular. Ela permitia dar vida nova a produtos antigos, assim como – ainda – faz o Chromecast com TVs. A reprodução sonora acontecia via Wi-Fi, de forma similar ao que acontece nas televisões. O produto ainda pode ser encontrado à venda em lojas virtuais brasileiras, mas, uma vez que o estoque acabe, o Chromecast Audio ficará no passado. Quem quiser um produto similar poderá optar por conectores P2 com Bluetooth, populares em sites de e-commerce da China ou em revendas online no Brasil.