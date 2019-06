Google anuncia cabo submarino conectando África e Europa

O Google, da Alphabet, anunciou nesta sexta-feira um novo cabo submarino apelidado de “Equiano” que conectará a África à Europa, à medida que a empresa aumenta sua infraestrutura de computação em nuvem. O Equiano, totalmente financiado pelo Google, é o terceiro cabo internacional privado da empresa.

A gigante da internet, que investiu 47 bilhões de dólares na melhoria de sua infraestrutura tecnológica global nos últimos três anos, disse que o Equiano é o 14º investimento global em cabos submarinos da empresa.

O Google informou que um contrato para construir o cabo com a Alcatel Submarine Networks foi assinado no quarto trimestre de 2018, e a primeira fase do projeto, conectando a África do Sul com Portugal, deverá ser concluída em 2021.

A empresa concluiu em abril o projeto “Curie”, seu primeiro cabo intercontinental privado, ligando o Chile a Los Angeles. Os cabos submarinos formam a espinha dorsal da internet, carregando 99% do tráfego de dados do mundo.

(Por Arjun Panchadar em Bangalore)