Google abrirá centro sobre inteligência artificial na China

Pequim – O Google, da Alphabet, disse nesta quarta-feira que está abrindo um centro de pesquisa de inteligência artificial na China para atrair os talentos locais, apesar do mecanismo de busca da empresa norte-americana continuar bloqueado no país asiático.

O Google disse em um comunicado que o centro de pesquisas é o primeiro do tipo na Ásia e incluirá uma pequena equipe operando fora de atual escritório na empresa em Pequim.

As autoridades chinesas têm demonstrado forte apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de IA no país, mas impuseram regras ainda mais restritivas para empresas estrangeiras no ano passado.

O mecanismo de buscas do Google está proibido no mercado chinês, assim como sua loja de aplicativos, email e serviços de armazenagem em nuvem.

Os reguladores cibernéticos da China dizem que as restrições à imprensa e plataformas de Internet estrangeiras são projetadas para bloquear influências que infringem a estabilidade e as ideias socialistas.

Enquanto o aperto nas restrições deve prejudicar uma reentrada do Google no mercado chinês, a empresa têm aumentado o foco na exposição de seus produtos de IA na China.

O Google disse que o novo centro de pesquisas de Inteligência Artificial da China se juntará à lista de centros similares em Nova York, Toronto, Londres e Zurique.