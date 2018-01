Golpe no WhatsApp promete conta grátis no Spotify

São Paulo – Um novo golpe está circulando no WhatsApp prometendo uma conta grátis no serviço de música online Spotify. De acordo com a empresa de segurança digital PSafe, mais de 800 mil pessoas receberam o link malicioso que visa roubar dados de usuários de smartphones.

A página falsa pede que você responda a algumas perguntas rápidas e pede o compartilhamento da novidade com outros amigos ou grupos de contatos no WhatsApp. O site fraudulento funciona tanto em português quanto em inglês, dependendo da configuração do aparelho do usuário.

A empresa recomenda sempre verificar a procedência de informações recebidas por mensagens. Caso você desconfie de algum link, é possível enviá-lo ao serviço de checagem de páginas maliciosas da PSafe gratuitamente.