Gmail finalmente deixará você programar o envio de e-mails

São Paulo – No seu aniversário de 15 anos, comemorado nesta segunda-feira (1º), o Google finalmente deixará os usuários do Gmail programarem o envio de e-mails para o horário desejado.

O recurso é uma novidade da tecnologia chamada Smart Compose, que a empresa anunciou em maio do ano passado, e que permite também ajudar você a escrever seus e-mails mais rapidamente, graças aos algoritmos de inteligência artificial do Google. A nova versão dessa tecnologia, aliás, permitirá se adaptar à sua linguagem, oferecendo sugestões com base no seu histórico.

A função de programação de envio de e-mail vai aparecer ao lado do botão de envio e permitirá que você agende data e hora específicos para o disparo da mensagem para os contatos que você escolher. Também há algumas opções genéricas, como “amanhã de manhã”, para facilitar a sua vida.

Gmail: interface de 2004 era bem diferente da atual

Vale notar que já era possível utilizar aplicativos de terceiros para programar o envio de e-mails no Gmail, mas esse recurso agora é nativo e estará disponível para todos os usuários do Gmail.

O Smart Compose, ainda voltado aos smartphones com Android – o sistema móvel do Google –, deve chegar também ao iOS, sistema dos iPhones e iPads. No entanto, a empresa não estabeleceu uma data para isso, dizendo apenas um vago “em breve”. No Android, mais de 1 bilhão de caracteres são poupados pelo Smart Compose por semana no mundo, de acordo com o Google. No mundo, 1,5 bilhão de pessoas usam o serviço de e-mail do Gmail diariamente.