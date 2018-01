GM planeja carro autônomo sem volante ou pedais

Detroit – A General Motors está buscando aprovação do governo norte-americano para um carro totalmente autônomo – sem volante, ou pedais – para entrar na primeira frota comercial de carros compartilhados da montadora em 2019, disseram executivos.

Para passageiros que não podem abrir as portas, o Cruise AV – uma nova versão do Chevrolet Bolt EV da GM – foi projetado para executar essa tarefa e também terá outras acomodações para clientes com deficiência visual e auditiva.

Este será um dos primeiros veículos autônomos no serviço comercial de passageiros e, entre os primeiros, a excluir os controles manuais de direção. O que é o assento do motorista no Bolt EV se tornará assento dianteiro esquerdo no Cruise AV.

O presidente da empresa, Dan Ammann, disse a repórteres que a GM pediu na quinta-feira o aval do governo para implantar o “primeiro veículo pronto para produção projetado desde o início sem volante, pedais ou outros controles manuais desnecessários”.

A GM faz parte do número crescente de montadoras, empresas de tecnologia e startups que procuram desenvolver os chamados robô-táxis nos próximos três anos na América do Norte, Europa e Ásia. A maioria dessas empresas tem um ou mais sócios.