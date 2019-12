Gigantes da tecnologia são acusadas de lucrarem com trabalho infantil

São Paulo – Gigantes da tecnologia e com valores de mercado que superam a marca de 1 trilhão de dólares, Google, Apple e Microsoft, além da Tesla, foram citadas em um processo judicial movido por 14 famílias do Congo. A justificativa é de que essas e outras empresas podem estar se beneficiando de trabalho infantil realizado no país.

No processo, segundo o The Guardian, os autores citam que as empresas estão cientes de que a exploração de cobalto, material utilizado pela indústria tecnológica, é feita com trabalho infantil no país. O Congo é o maior exportador do minério, sendo responsável 60% do suprimento global do mineral utilizado na produção de baterias de íon-lítio utilizadas em smartphones, computadores e carros elétricos.

Vale destacar que, segundo a BBC, o preço do cobalto, também conhecido como “ouro azul”, vem aumentando nos últimos anos. Entre 2016 e 2018, o valor da tonelada do minério chegou a disparar de 26 mil dólares para 90 mil dólares.

Nos últimos anos, autoridades e órgãos internacionais como a International Rights Advocates vêm alertando para o número de mortes, principalmente de adolescentes, nas minas de extração. Segundo a Unicef, entre os trabalhadores há 40 mil crianças trabalham nas minas.

Ao The Telegraph, apenas a Microsoft se manifestou sobre o assunto. A companhia de Redmond informou que está comprometida com a compra de materiais de fontes responsáveis. A empresa comandada por Satya Nadella também informou que está atenta às denúncias.