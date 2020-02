George Soros pede que Mark Zuckerberg deixe o comando do Facebook

São Paulo – O bilionário George Soros pediu o afastamento de Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, do comando do conglomerado de tecnologia. Em uma carta aberta publicada pelo jornal americano Financial Times na última terça-feira (18), Soros voltou a acusar Zuckerberg de possuir um acordo informal de assistência mútua entre suas empresas e o presidente americano.

A denúncia de Soros leva em consideração a recusa do Facebook de remover do ar conteúdo publicitário de cunho político em suas plataformas. É uma estratégia diferente da adotada pelo Twitter, por exemplo, que abriu mão deste tipo de receita. Segundo Soros, isso estaria “ajudando Donald Trump a se reeleger”

Vale lembrar que o Facebook foi duramente criticado por não ter combatido com eficiência a disseminação de conteúdo falso, as chamadas fake news, em suas plataformas durante a eleição presidencial que colocou Trump na Casa Branca.

Segundo pesquisa feita pela The National Bureau of Economic Research, o republicano teve 30 milhões de notícias falsas compartilhadas a seu favor nos três meses que antecederam as votações. A candidata derrotada, a democrata Hillary Clinton, teve 8 milhões de compartilhamentos.

“Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg (executiva considerada a número 2 da companhia) devem ser removidos do controle do Facebook”, escreveu Soros. Ele também pediu mais apoio por uma regulamentação governamental sobre as plataformas de redes sociais.

Vale lembrar que Soros e Zuckerberg não se batem já há alguns anos. Em 2018, uma reportagem do jornal The New York Times revelou que o Facebook havia contratado uma agência de relações públicas para disseminar conteúdo que afirmasse que Soros patrocinava grupos ativistas que protestavam contra a rede social.

