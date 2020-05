Game GTA V, um dos mais vendidos do mundo, é liberado de graça

A desenvolvedora de jogos, eletrônicos Epic Games anunciou nesta quinta-feira, 14, que o game Grand Theft Auto V (GTA V) poderá ser baixado de graça na loja de games da empresa, a Epic Games Store. A promoção terá duração de uma semana e o game estará disponível até o dia 21 de maio, segundo a empresa.

A loja da Epic Games tem o costume de fazer promoções semanais de vários títulos, liberando alguns de graça. Os jogos que entraram na promoção são, na maioria das vezes, anunciados dias antes do início dos descontos – o que não aconteceu nesta semana.

Por meio de um vídeo vazado, que foi rapidamente deletado, internautas especularam que o título seria o GTA V. A ansiedade para descobrir se a Epic Games iria liberar o jogo mais vendido da franquia de forma gratuita fez com que a plataforma ficasse fora do ar por cerca de duas horas.

When @EpicGames offers GTA 5 for free starting today the launcher and website crash lol pic.twitter.com/dA73Di6sjK — Kolddeth (@Kolddeth) May 14, 2020

Até fevereiro deste ano o GTA V já havia vendido mais de 120 milhões de cópias em todo o mundo. Lançado em 2013, ele fica atrás apenas do Minecraft, jogo de sobrevivência da Mojang, entre os títulos mais vendidos da história. O Minecraft acumula mais de 176 milhões de cópias vendidas globalmente.

Segundo o site Business Insider, o GTA V também é um dos jogos mais comprados durante a quarentena, ficando em oitavo lugar. Ele fica atrás de jogos como “Animal Crossing: New Horizons”, “NBA 2k20”, “Resident Evil 3” e “Call of Duty: Modern Warfare”.

A franquia Grand Theft Auto, produzida pela empresa Rockstar Games, também está entre as cinco mais vendidas do mundo, com 250 milhões de unidades vendidas desde o lançamento do primeiro jogo, ainda em 1997. Ela ocupa a quarta posição, ficando atrás das franquias “Call of Duty”, “Pokémon” e “Mario”.

A ação de colocar alguns títulos em promoção toda a semana faz parte da estratégia da Epic Games de movimentar sua loja online lançada em dezembro de 2018 e trazer mais usuários para a plataforma, que possui mais de 100 milhões de usuários registrados. Para movimentar a loja durante a quarentena, a Epic Games deve seguir com a ideia de revelar os títulos gratuitos apenas no dia. A expectativa dos usuários é que o game “The Witcher 3 – Wild Hunt” seja o destaque da próxima semana, visto que o jogo está com 70% de desconto hoje na loja.