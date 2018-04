Galaxy S9+ cumpre o prometido e se mantém como melhor smartphone Android

São Paulo – O smartphone Samsung Galaxy S9+ chegou às lojas brasileiras neste fim de semana. Com preço sugerido de 4.899 reais, o novo rival do iPhone X, que custa 3 mil reais a menos, vale a pena? Confira o review do produto a seguir.

Design

Em termos visuais, o Galaxy S9+ é parecido com o seu antecessor. A tela de 6,2 polegadas, que tem resolução Quad HD (com suporte à melhoria de brilho e contraste chamada HDR), tem bordas laterais praticamente inexistentes, enquanto que a superior e a inferior são pequenas. O botão home, por exemplo, fica na tela mesmo. O padrão de design é claro: o foco é a tela.

A parte traseira, com revestimento de vidro, continua reflexiva, mas elegante.

A mudança mais significativa no S9+ é o posicionamento do sensor de impressões digitais. No S8, avaliações da imprensa e do público indicavam que o leitor biométrico, que fica ao lado da câmera, estava mal posicionado.

Agora, o componente foi colocado logo abaixo das câmeras, o que faz mais sentido, uma vez que tendemos a colocar o indicador nesse lugar quando seguramos naturalmente o dispositivo.

Câmeras

Nesse quesito, o Galaxy S9+ se destaca. O produto ganhou câmera dupla, assim como o Galaxy Note 8, do ano passado. A implementação da fabricante permite que façamos duas coisas: usar o Foco Dinâmico ou fotografar com distâncias focais diferentes–o que ajuda a resolver o problema da perda de qualidade de imagem que acontece quando usamos o zoom digital. Em termos simples: você pode desfocar o fundo do seu retrato ou dar zoom sem que a sua foto fique ruim.

Ambas câmeras traseiras do celular têm sensores de 12 megapixels. Na que tem captura mais ampla, você tem os benefícios da abertura variável. Isso permite capturar mais luz, com abertura de f/2.4, em lugares muito claros ou mais luz, com abertura de f/1.5, em locais internos ou mais escuros. A alteração acontece automaticamente, mas você pode regular isso manualmente usando o modo Pro no app da câmera.

O resultados das fotos que tiramos nos testes do INFOlab de EXAME foram ótimos. Não à toa, o S9+ foi elogiado pela empresa de testes de câmeras DxOMark. No teste dela, assim como no nosso, o Galaxy S9+ demonstrou ter câmera com qualidade melhor do que a do iPhone X. O recorte de retratos no modo Foco Dinâmico, em especial, funciona melhor no smartphone da Samsung. A variação de abertura também confere mais versatilidade ao produto do que no caso do iPhone X.

Vale notar que as duas câmeras traseiras do produto têm estabilização óptica de imagem para evitar que as imagens saiam muito tremidas em situações adversas.

A câmera frontal do S9+ também consegue capturar boas fotos. Nesse ponto, porém, ele perde para outro produto da própria Samsung: o Galaxy A8, que tem câmera frontal dupla. Ainda assim, a câmera lida melhor com a luz do que o Galaxy S8. Se você tentar tirar uma foto contra a luz com os dois produtos, a superioridade do mais novo é óbvia.

Configuração

Em termos de hardware, Galaxy S9+ está no topo dos melhores smartphones Android deste ano até agora. O destaque vai para o processador Snapdragon 845, um modelo recente e topo de linha. Esse celular marca a aposta da Samsung nos chips da Qualcomm para o mercado brasileiro. Antes, os modelos da linha S vinham somente com processadores Samsung Exynos para o país. De acordo com a empresa, o motivo é que o chip da Qualcomm se adequa melhor aos parâmetros de conectividade das operadoras de telefonia móvel que atuam no mercado brasileiro.

Se a memória de armazenamento é um problema no seu smartphone, o Galaxy S9+ chega como uma solução para isso. Ele é vendido somente na versão com 128 gigabytes. O motivo? A fabricante percebeu que “fenômeno WhatsApp” fazia com que o espaço de armazenamento fosse muito usado pelos consumidores e escolheu trazer apenas essa opção de memória para o mercado brasileiro, onde mais de 100 milhões de pessoas usam o aplicativo de mensagens.

Uma das principais melhorias do Galaxy S9+ é no scanner de íris e no sensor de reconhecimento facial. Eles funcionam de forma independente no Galaxy S8, mas isso mudou no novo produto. O uso deles é combinado para aumentar a segurança dos dados guardados no aparelho do usuário e o recurso é chamado Scanner Inteligente. Apesar de a melhoria ser evidente (por exemplo, não é mais possível enganar o sensor com uma foto do dono), a leitura biométrica ainda pode ser mais ágil. Em uma comparação com o sistema de análise tridimensional de rostos do iPhone X, o produto da Apple é mais veloz. Felizmente, a Samsung manteve o desbloqueio por impressão digital, diferentemente do que fez a rival, que tirou o sensor biométrico Touch ID do seu principal aparelho. Ou seja, você pode escolher como quer usar o seu Galaxy.

Nos testes de performance feitos por aplicativos, o Galaxy S9+ se saiu muito bem, obtendo resultados excelentes em todos eles. Isso o coloca como o melhor smartphone com sistema Android nesse quesito na atualidade.

Benchmarks Moto Z2 Force Xperia XZ1 Galaxy S9+ AnTuTu 158.000 155778 222060 Basemark OS II 3630 2854 4213 Geekbench 4 6628 6031 8189

Bateria

A bateria do Galaxy S9+ é maior do que a do seu irmão de linha, chamado apenas de Galaxy S9. Sua capacidade é de 3.500 mAh e ela tem tecnologia de recarga veloz, quando ligado a uma tomada com carregador compatível, para viabilizar o uso em emergências.

Combinada ao processador poderoso da Qualcomm e à tela grande, a bateria não conseguiu resultados excelentes. No aplicativo de benchmark de bateria AnTuTu Tester, foram sete horas de duração. Já no teste de vídeo, ele conseguiu 10 horas de autonomia.

Recursos adicionais

Emoji AR – O recurso Emoji AR permite que você faça um boneco animado com base no seu rosto. Depois de ter a face analisada, o usuário pode fazer ajustes para deixar o Emoji AR mais parecido com a realidade. Há vários modos de mensagens prontos para você usar e enviar para seus amigos, mesmo que eles não tenham um S9. A representação dos olhos dos personagens são ao estilo anime, o que talvez não agrade a todos.

Pressão sanguínea – O aplicativo pré-instalado Samsung Health ganhou suporte ao registro de pressão sanguínea e nível de glicose. Entretanto, ele serve apenas para que você mantenha os dados guardados no app, o S9+ não pode fazer essas medições.

Tradução de texto com a Bixby – A assistente pessoal da Samsung ganhou a capacidade de traduzir textos de cardápios ou placas. Ele usa uma API do Google Tradutor para fazer a conversão do texto para o seu idioma. O recurso funciona, mas é preciso estar, fisicamente, bem perto das palavras que você desejar traduzir.

Vale a pena?

O Galaxy S9+ é um smartphone bastante completo que deve agradar não só aos fãs da marca, mas também à grande maioria dos usuários do sistema Android. Suas câmeras de ótima qualidade, bem como a performance de alto padrão são os principais atrativos do produto. Especialmente na fotografia, ele não tem rival à altura, ainda que o iPhone X chegue perto. Como conjunto da obra, ele ainda fica devendo maior duração de bateria, algo que nem mesmo a Apple consegue oferecer em seus iPhones sob condições de uso intenso. Essa característica está mais relacionada a celulares intermediários, que têm telas com menos resolução e processadores mais econômicos e menos voltados ao desempenho.

Em resumo, se você quiser comprar o melhor smartphone Android disponível no mercado brasileiro na atualidade, sua escolha deve ser o Galaxy S9+.

Avaliação

Prós: Ótimas câmeras, bom design, recursos extras interessantes.

Contras: Sensor de reconhecimento facial poderia ser mais veloz, bateria poderia durar mais.

9,2