Galaxy S5 é só plástico barato para o presidente da HTC

São Paulo – Em entrevistas após o lançamento de seu novo smartphone, o HTC One M8, o presidente da companhia nos Estados Unidos, Jason Mackenzie, disse algumas palavras pouco gentis sobre o Samsung Galaxy S5. Em resumo, a mensagem era simples: ele é um smartphone construído usando plástico barato.

A solução para quem procura um gadget com qualidade, pasmem, é o HTC One M8. O aparelho topo de linha da empresa de Taiwan foi lançado ontem. De fato, seu corpo é todo construído em alumínio e tem um visual bem atraente. Diferente do Galaxy S5, que virou motivo de chacota na internet em menos de uma hora depois de ser mostrado.

Mackenzie também atacou a Samsung alegando que o foco dela não é tecnologia. “A Samsung é uma empresa focada em investir em anúncios”, disse em entrevista ao site Business Insider.

“Eu acho que eles jogam com o que têm de forte. Eles disseram, ‘temos muito dinheiro, vamos sair pintando o mundo de azul’”, completou Mackenzie.

Verdade ou mentira, é impossível alegar que a estratégia da Samsung esteja dando errado. Em 2013, a empresa foi responsável pelas vendas de 32% dos smartphones em 2013, de acordo com a Strategy Analytics. A HTC, por outro lado, não consta sequer entre os cinco fabricantes que mais venderam em 2013.