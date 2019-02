Galaxy S10: a nova aposta da Samsung contra a Apple

O novo rival do iPhone Xs vem aí. A Samsung apresenta nesta quarta-feira em um evento em São Francisco, nos Estados Unidos, os novos smartphones da linha Galaxy S10. O novo modelo é a décima versão do celular topo de linha da fabricante sul-coreana e o principal concorrente do iPhone, da Apple. EXAME apurou que os novos modelos começam a ser vendidos no Brasil em abril.

Os novos aparelhos devem ser os primeiros smartphones topo de linha com cinco câmeras — duas dianteiras e três traseiras — a chegar no Brasil. O diferencial é o posicionamento das câmeras frontais, as mesmas usadas para tirar selfies. Elas ficam escondidas na própria tela do celular, o que evita a necessidade de um recorte preto no display, como o que existe nos iPhones Xs. Se em 2018 a tecnologia das telas infinitas (aquelas que cobrem toda a frente do aparelho) foi a grande novidade em termos de design dos smartphones, 2019 deverá ser o ano das câmeras escondidas nas telas.

A expectativa é que o Galaxy S10 seja vendido em três versões. Os dois principais modelos serão chamados Galaxy S10 e Galaxy S10+ e terão telas Oled (a mesma tecnologia das telas dos iPhones) de 6,1 e 6,4 polegadas.

Outra novidade esperada é que o sensor de impressões digitais fique diretamente na tela e não mais na parte de trás do aparelho, como no Galaxy S9. É algo que a fabricante chinesa Vivo já havia feito em seus produtos no ano passado.

A terceira versão é o Galaxy S10e, um modelo mais acessível feito para rivalizar com o iPhone Xr, que é o celular “baratinho” da Apple. O S10e terá uma tela menor, de 5,8 polegadas, sem os cantos curvos típicos da linha S. E o seu sensor de impressão digital continuará na parte de trás.

Os aparelhos serão as principais apostas da Samsung para o primeiro semestre de 2019 e chegam para substituir o Galaxy Note 9, que ocupa esse posto desde agosto do ano passado. A expectativa da Samsung é que o S10, junto da linha Galaxy M (de preço intermediário), revertam a situação ruim da fabricante. A empresa registrou uma queda anual de 10% no faturamento no quatro trimestre de 2018 e uma redução de 28,7% no lucro.

A Samsung ainda é líder no mercado de smartphones no mundo e no Brasil, mas as concorrentes chinesas já ameaçam seu reinado. As vendas da Xiaomi, que voltará a vender celulares no Brasil em março, cresceram mais de 30% em 2018, enquanto a Samsung teve queda de participação de mercado mundial.

Nesse contexto, outra carta na manga da Samsung para o ano é o Galaxy Fold, um modelo de smartphone com tela dobrável que ainda deve ser lançado. A premissa é que o usuário tenha a opção de transformar seu celular em um tablet sempre que precisar de uma tela grande para ver vídeos, navegar na internet ou ler livros digitais. A concorrente sul-coreana LG, criadora da primeira TV com tela dobrável, já deixou o caminho livre ao dizer que não pretende lançar um smartphone com a mesma tecnologia tão cedo.

Num mercado tão competitivo como o de smartphones, a tela dobrável pode convencer alguns consumidores a trocar o seu celular por um Samsung — ou evitar que os clientes da Samsung migrem para as marcas chinesas ou para a Apple.