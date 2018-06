Galaxy A6+ chega ao Brasil por R$ 2.099; leia teste

São Paulo – A Samsung lança nesta terça-feira (5) no Brasil o smartphone Galaxy A6+, que tem preço sugerido de 2.099 reais e rivaliza com aparelhos como o Moto Z2 Play e o Zenfone 4. O produto tem suas câmeras como diferenciais e vem com memória de 64 gigabytes. Leia nosso review do smartphone a seguir.

Design

A linha de celulares da Samsung é organizada em algumas poucas famílias com muitos integrantes. São elas Galaxy J, Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Note, em ordem crescente de preços e recursos tecnológicos. O Galaxy A6+ é o ponto de contato entre as linhas J e A. Sendo assim, ele traz o design similar ao do J7 Pro, o mais sofisticado da sua família. As linhas superiores e inferiores são as maiores semelhanças, além das laterais arredondadas do produto.

Seu irmão mais velho, o A8, é mais sofisticado, mas tem apelo diferente. Enquanto o A6+ tem câmera traseira dupla, o A8 tem o conjunto de câmeras na frente, ou seja, ele é voltado para selfies. O A6+ tem suas câmeras traseiras alinhadas com o sensor de impressões digitais, característica que ele pega emprestado do premium Galaxy S9+.

Uma peculiaridade que causa estranheza é que o smartphone, que é o sucessor direto do Galaxy A5 de 2017, não tem conexão USB Type-C, enquanto seu antecessor tinha (e vinha até com um conveniente adaptador na caixa).

–

A tela do smartphone tem 6 polegadas, com resolução Full HD e proporção de 18,5:9, como no Galaxy S9. O aparelho cumpre bem a proposta de ter display que domina grande parte da área frontal, até o logo da Samsung foi removido do topo. Essa é uma tendência do mercado desde o ano passado que agora chega a smartphones com preços de cerca de 2 mil reais ou até menos, como é o caso do Moto G6.

Ainda falando sobre design e recursos do aparelho, o A6+ tem revestimento em metal, em vez do vidro que a Samsung usa em seus smartphones mais avançados,–mas isso não evita que marcas de dedos apareçam– e o slot tem suporte para dois chips de operadoras e para um cartão de memória (todos podem ser usados simultaneamente).

Câmeras

Poucos smartphones têm uma câmera frontal como a do Galaxy A6+. Seu sensor registra imagens com até 24 megapixels e a abertura é de f/1.9. As imagens enormes capturadas pelo produto ficam boas em situações de luminosidade reduzida, mas ficam ótimas mesmo sob condições de iluminação natural. Em um dia ensolarado, as selfies podem mostrar os detalhes do seu rosto. Se quiser, também é possível ligar os filtros que aplicam uma espécie de maquiagem virtual antes de compartilhar suas fotos nas redes sociais.

A câmera frontal do aparelho da Samsung tem flash LED e também oferece ajuda do brilho da tela no ato da foto, tudo para deixar a imagem bem clara e com fidelidade de cores em lugares escuros. Vale notar que, por padrão, as selfies não são registradas em 24 megapixels, é preciso ajustar as configurações para obter tal resolução.

Veja alguns exemplos de fotos feitas com a câmera frontal do smartphone:

–

As câmeras traseiras permitem que os usuários tirem fotos usando o recurso de foco dinâmico. Lançado inicialmente no Galaxy Note8, ele permite o desfoque do fundo das cenas, simulando o efeito bokeh feito por câmeras DSLR. Mesmo que o A6+ não tenha o poderoso hardware de câmera do Note8, as imagens ficam com boa qualidade. Como a função precisa de muita luminosidade, o melhor é buscar sempre lugares com iluminação natural ou forte iluminação artificial. As câmeras traseiras do produto são de 16 megapixels (f/1.7) e de 5 megapixels (f/1.9).

Veja alguns exemplos de fotos feitas com as câmeras traseiras do Galaxy A6+:

–

–

–

–

Os vídeos gravados pelo Galaxy A6+ são em Full HD, a 30 quadros por segundo. Ou seja, o aparelho não filma em 4K como o Galaxy S8, S9 ou Note8.

Os recursos de câmera da Bixby, que usam realidade aumentada para realizar pesquisas online na base do Pinterest e do Evino estão disponíveis no A6+. Eles surgiram inicialmente no S8 e se popularizam no portfólio da Samsung.

Veja as fotos em alta qualidade no Flickr.

Configuração

A memória de 64 gigabytes é um dos principais destaques da configuração do produto. Estão disponíveis para o usuário quase 50 gigabytes, o restante é ocupado pelo sistema Android Oreo. Fora isso, há suporte para cartões de memória de até 400 gigabytes, que são vendidos separadamente.

Com memória RAM de 4 gigabytes, o processador do Galaxy A6+ é o octa-core Snapdragon 450 de 1,8 GHz, que integra uma linha intermediária de chips da Qualcomm. Com isso, sua proposta é entregar uma experiência mista de boa performance para atividades do cotidiano e longa duração de bateria. Não notamos problemas de desempenho no produto durante o uso de apps triviais. Em jogos, porém, alguns títulos mais avançados podem demorar um pouco para serem plenamente executados.

O A6+ é mais um dos smartphones que têm suporte ao sistema de pagamento Samsung Pay. Com ele, são 21 celulares e três relógios compatíveis. O porém é que esse produto não tem uma das tecnologias que viabilizam o uso do Pay: o MST, que simula a tarja magnética de cartões. Sendo assim, o uso do sistema de pagamentos da marca é limitado a terminais de pagamento que tenham suporte para a tecnologia de contato NFC.

Os resultados de benchmark do Galaxy A6+ ficaram dentro do esperado para a categoria. Veja-os a seguir, comparados com os resultados dos rivais.

Benchmarks Moto Z2 Play Zenfone 4 Moto X4 Galaxy A6+ AnTuTu 67911 112731 70297 70770 Basemark OS II 1174 1466 1563 1166 Geekbench 4 Não rodou 2409 4143 3918

Bateria

A duração da bateria do Galaxy A6+ é uma das melhores já registradas nos testes de EXAME. O produto conseguiu suportar por 15 horas o teste de autonomia de bateria. Com uso moderado, será fácil chegar até o final do dia com bateria no smartphone. No entanto, ele ainda fica atrás de um dos campeões de autonomia, o rival direto Moto Z2 Play.

Vale a pena?

O Galaxy A6+ é um ótimo smartphone para quem não deseja desembolsar muito mais de 2 mil para comprar um aparelho que venha com boas câmeras e tenha boa duração de bateria. Ele não é voltado para heavy users de smartphone–para esse público, dispositivos como o S9 ou o Note8 são mais recomendáveis. O A6+ atende a necessidades importantes do consumidor brasileiro, como ampla memória, boas câmeras e autonomia de uso. Ele é um rival de peso para o Moto Z2 Play, que tem câmeras mais modestas. Portanto, quem escolher esse produto como próximo smartphone não deve se arrepender.

Prós: Boas câmeras, tela grande e boa duração de bateria.

Contras: Pode faltar desempenho para jogos, conector microUSB

8,8