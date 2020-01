Fundador da Microsoft, Bill Gates tem valor bilionário em ações da Apple

São Paulo – Fundador da Microsoft, Bill Gates tem mais ações da Apple do que você provavelmente pensa. O empresário, atualmente dedicado a projetos de filantropia, detém quase 2 bilhões de dólares em papéis da empresa da maçã.

A conta foi feita pelo The Next Web e considerou as ações que a fundação filantrópica Bill & Melinda Gates Foundation detém do Berkshire Hathaway, de Warren Buffet. O conglomerado do megainvestidor, por sua vez, controla um percentual acionário da fabricante do iPhone.

Vamos aos cálculos:

A Bill & Melinda Gates Foundation detém 55 milhões de ações do Berkshire Hathaway, fundo avaliado em 555 bilhões de dólares;

Essas 55 milhões de ações correspondem a 2,25% do Berkshire Hathaway e valem atualmente 12,5 bilhões de dólares;

O Berkshire Hathaway é dono de 248,8 milhões de ações da Apple, 5,68% do valor de mercado de 1,4 trilhão de dólares da empresa americanam ou 79 bilhões de dólares;

Nos números finais, a Bill & Melinda Gates Foundation 0,13% de ações da Apple, 1,8 bilhão de dólares;

Apesar de alto, o valor representa pouco na fortuna de Gates, estimada em 110 bilhões de dólares pela Forbes. Ele é o segundo homem mais rico do planeta. Perde apenas para Jeff Bezos. O fundador da Amazon tem patrimônio de 115,2 bilhões de dólares.

Vale lembrar que mesmo afastado das funções da Microsoft, Gates conta com 330 milhões de ações da desenvolvedora do Windows. Isso corresponde a 4,3% da companhia, 55 bilhões de dólares.