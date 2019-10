Estudando para o Enem? Este robô ensina você por WhatsApp

São Paulo – Falta pouco para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. Quem está se preparando para a prova, além de livros e cadernos, pode usar o WhatsApp nos estudos.

A Fundação 1Bi, uma instituição social do grupo Movile (dono do iFood), desenvolveu um chatbot que interage com os usuários do aplicativo de mensagens para oferecer conteúdos para estudar para o exame.

Chamado AprendiZap, o chatbot (robô de atendimento) foi criado em parceria com a Descomplica, empresa brasileira que atua no ensino online. Os conteúdos do AprendiZap ajudam o usuário a saber o que é preciso estudar e mostram como ele pode fazer isso.

Quando o usuário interage com o chatbot, ele precisa responder a questões simples, como qual área deseja estudar. Se escolher humanas, por exemplo, ele terá a opção de escolher entre história e geografia e receberá o link de uma lista de reprodução de vídeos no YouTube, com conteúdos educacionais feitos pelos professores do Descomplica. Quem não estiver se preparando para o Enem, mas deseja conhecer novas técnicas de estudo também pode usar o chatbot para esse fim.

O AprendiZap é totalmente gratuito e é parte das iniciativas da Fundação 1Bi, que visa levar o acesso à informação por meio da tecnologia – no caso, o WhatsApp. O acesso ao chatbot da fundação pode ser feito por meio deste link.