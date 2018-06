Fotolog volta com proposta parecida com a de Orkut

São Paulo – Popular nos anos 2000 e encerrado em 2016, o Fotolog voltou nesta semana em uma nova versão. Com uma proposta parecida com a de Orkut Büyükkökten com a rede social Hello, o site permitirá apenas a publicação de uma foto por dia para que a plataforma promova conexões reais entre as pessoas, e não conexões determinadas com algoritmos, como acontece em redes como Facebook e Instagram.

As fotos podem ser publicadas tanto do computador quanto pelo próprio site (mesmo na versão para celulares). Usuários de smartphones com sistema Android podem usar o Fotolog por meio de seu aplicativo.

“Queremos acabar com o excesso de publicações que pressiona a busca pela validação de outros e, em vez disso, queremos ajudar na apreciação de cada momento que represente o melhor (ou o pior) do seu dia”, afirmam os criadores do novo Fotolog, em comunicado oficial.

–

Diferentemente do que acontece no Instagram, o aplicativo do Fotolog não disponibiliza filtros de melhoria de fotografias. Essa é uma das medidas que a empresa tomou para deixar o seu ambiente “melhor” do que o da concorrência–ainda que seja possível usar efeitos nas fotos por meio de outros apps antes de publicá-las.

Os criadores do Fotolog disseram que a iniciativa se trava de uma tentativa para mudar o cenário atual das redes sociais, mas, por ora, seu número de usuários soma 2 milhões, enquanto o Instagram tem 800 milhões de usuários no mundo.