A foto de 24 bilhões de pixels foi tirada por um satélite quântico chinês?

São Paulo — Voltou a circular pelas redes sociais no Brasil uma foto de 24,9 bilhões de pixels, supostamente capturada por um satélite quântico chinês. A imagem mostra os arredores da Torre Pérola Oriental e tem um nível absurdo de detalhes — é possível ver até o rosto das pessoas dando zoom. Mas, por mais incrível que seja, ela não foi tirada do espaço. Longe disso. Tudo, na verdade, é trabalho de uma empresa identificada como BigPixel, especializada em fotografia criativa e processamento de dados na nuvem.

A imagem é realmente gigantesca, mas tem bem mais pixels do que o espalhado pela web: são 195 gigapixels, equivalente a 195 bilhões de pixels. Ela foi capturada do alto da torre televisiva, que fica em Xangai e tem quase 470 metros de altura. É possível inclusive ver a sombra do prédio no centro da foto. A obra foi publicada em julho de 2015.

O segredo para o tamanho todo é que não se trata de uma foto só. A imagem gigante é, na verdade, composta por várias menores, o que permite tamanho nível de detalhamento, como notou o site FossBytes. É mais ou menos a mesma técnica usada por outras fotos recordistas de tamanho, como esta de 295 gigapixels tirada também em 2015 em Mont Blanc, na fronteira da França com a Itália. Segundo reportagem do site Mashable, foram 2 meses para chegar ao resultado final.

Mas de onde saiu a história do satélite quântico?

Esse é o maior mistério dessa história. A foto voltou à tona só recentemente, e aparentemente tudo graças a um usuário, que parece morar na Malásia e a compartilhou no Facebook, no Twitter e no Instagram no último dia 15. No post, ele diz que ela foi tirada por um satélite chinês que usa tecnologia quântica, mas a informação não aparece em lugar nenhum do site.

Mesmo assim, a chamada bastou para fazer a imagem “explodir” na primeira rede social. No momento da publicação desse texto, o post acumulava mais de 40 mil comentários e quase 180 mil compartilhamentos de diversas partes do mundo.

O motivo para tamanha comoção pode ter a ver com o fato de que a China de fato lançou um satélite que usa tecnologia quântica no ano passado. Fora isso, o país também é adepta do monitoramento em massa da população, usando desde ferramentas online até câmeras para registrar a movimentação nas ruas. Um satélite capaz de tirar fotos de altíssima resolução para vigiar as pessoas não seria exatamente surpreendente nesse contexto.