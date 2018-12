Fórum Quora revela vazamento de dados de 100 milhões de usuários

São Paulo – O fórum Quora, que ganhou versão em português neste ano, revelou na madrugada de hoje (4) o vazamento de dados de 100 milhões de pessoas, o que representa quase a metade de todos os seus usuários.

O ataque hacker à empresa aconteceu na última sexta-feira e, desde então, são tomadas medidas para evitar que novos ciberataques do gênero aconteçam. Segundo análise do Quora, foram afetados dados como:

– Nome, e-mail, senha criptografada e dados de outras redes sociais que foram importados com autorização dos usuários (como dados de Facebook ou Twitter);

– Perguntas, respostas, comentários, votos positivos e negativos, mensagens diretas e pedidos de resposta

“A grande maioria dos conteúdos acessados já eram públicos no Quora, mas o comprometimento de contas e outras informações privadas é algo sério”, afirmou Adam D’Angelo, CEO do Quora. “Perguntas e respostas que foram escritas anonimamente não foram afetadas nessa brecha de segurança, uma vez que não armazenamos as identidades das pessoas que publicam conteúdos anônimos”, complementou o CEO.

A empresa toma medidas para conter o problema e proteger os dados dos usuários de invasões hackers no futuro. Todos os usuários que tiveram informações comprometidas serão avisados pelo Quora. Se você quer saber se foi hackeado, melhor checar seu e-mail.