Fornos inteligentes estão ligando sozinhos no meio da noite nos EUA

São Paulo – Imagine a cena. Você acorda no meio da noite com certo calor. Caminha até a cozinha e vê que seu forno está ligado há uma temperatura de 204 graus Celsius. Essa situação, que poderia causar resultar em incêndios, está acontecendo nos Estados Unidos. E a culpa é da inteligência artificial.

De acordo com o site americano The Verge, donos de pelo menos três fornos inteligentes da empresa June reportaram problemas com seus dispositivos ganhando vida própria nas madrugadas. Em um dos casos, o aparelho iniciou o aquecimento em alta temperatura às 2h30 da manhã. Tudo por conta própria.

Procurada, a companhia não disse qual era o problema, mas afirmou que a falha deveria ser corrigida com uma atualização do sistema operacional dos gadgets. Isso, porém, pode demorar até um mês para acontecer. Até lá, talvez seja melhor deixar os fornos bem longe da tomada.

Especializada em internet das coisas, a June foi fundada na Califórnia em 2013 e já arrecadou 29,5 milhões de dólares em aportes. A companhia ganhou fama com sua primeira geração de fornos inteligentes que chegaram ao mercado em 2015 por 1.495 dólares cada. No ano passado, a empresa lançou um produto com preço mais modesto, 599 dólares.