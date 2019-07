Ford e Volkswagen podem trabalhar juntas para criar carros elétricos

São Paulo – Duas das maiores montadoras do planeta, Ford e Volkswagen estão perto de firmar um acordo para desenvolver carros elétricos. De acordo com a Reuters, as montadoras chegaram a um consenso sobre o assunto na última sexta-feira (5).

Segundo fontes anônimas ouvidas pela agência de notícias americana, a montadora alemã vai compartilhar sua plataforma de veículos elétricos, chamada de MEB, com a Ford. Para entender melhor, MEB é uma plataforma modular usada como base na fabricação de carros elétricos. Além da Ford, empresas como Seat, Skoda e Audi também fazem uso da engenharia.

Por ora, as duas empresas ainda mantêm sigilo sobre o negócio. É uma postura que deve permanecer até, pelo menos, quinta-feira (11), quando o conselho supervisor da Volkswagen deve discutir oficialmente os detalhes da aliança com a fabricante americana de veículos.

Por sua vez, a Ford afirma que “as conversas com a Volkswagen continuam” e que as últimas discussões foram “produtivas em várias áreas”.

Se o acordo for anunciado oficialmente, as companhias vão encerrar uma novela que se arrasta desde janeiro. No começo do ano, as fabricantes informaram que estavam dispostas a trabalhar em conjunto para criar vans e picapes, além de caminhões com motores elétricos.