Ford cria janela para deficientes visuais “sentirem” a paisagem

A Ford desenvolveu em parceria com a startup italiana Aedo uma tecnologia para uma janela de carro inteligente que dá a pessoas cegas ou com deficiência visual a possibilidade de “sentir” a paisagem através do toque. O objetivo é que elas também possam apreciar o cenário ao viajar de carro, uma experiência da qual sentem falta.

O dispositivo, chamado “Feel the View” (“Sinta a Visão”), ainda está em fase de protótipo. Ele tira fotos que são transformadas em imagens preto e branco de alto contraste, depois reproduzidas no vidro por meio de LEDs. Quando se toca na imagem, os diferentes tons de cinza vibram em uma escala de 255 intensidades, permitindo reconstruir na mente os detalhes da paisagem.

Ao mesmo tempo, um assistente vocal conectado ao sistema de áudio do carro, com inteligência artificial, ajuda a situar o contexto da imagem descrevendo o que é tocado.

“Procuramos melhorar a vida das pessoas e vimos nesse projeto uma oportunidade fantástica de ajudar quem tem deficiência visual a experimentar um dos melhores aspectos das viagens de carro. A tecnologia é avançada, mas o conceito é simples e pode transformar passeios comuns em viagens memoráveis”, diz Marco Alù Saffi, diretor de relações externas da Ford Itália.