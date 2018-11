Flickr encerra plano gratuito de 1 terabyte para fotos

São Paulo – O Flickr anunciou que vai encerrar o seu plano gratuito de 1 terabyte para guardar fotos online. A medida passa a valer a partir de janeiro de 2019.

A empresa faz parte do serviço de compartilhamento de fotos SmugSmug, voltado para entusiastas e profissionais da fotografia. Ela foi vendida pelo grupo Oath, dono do Yahoo e da AOL, em 2017, por uma quantia não revelada.

Segundo dados públicos mais recentes, o Flickr tem 100 milhões de usuários únicos.

Com o fim do armazenamento de 1 terabyte grátis, a empresa se volta ao modelo de assinatura. As contas gratuitas terão limite de mil fotos, enquanto as pagas terão espaço ilimitado.

No anúncio, o Flickr criticou, sem citar nomes, iniciativas como a do Google Fotos, que oferece espaço grátis para backup de fotos, mas analisa suas imagens guardadas lá para desenvolver novos serviços.

A companhia da SmugSmug agora se tornará de nicho, voltada especificamente para fotógrafos.