Flickr começa a apagar fotos de usuários após mudança de estratégia

São Paulo — O serviço Flickr permitia guardar 1 terabyte (1024 gigabytes) de fotos na sua conta sem que fosse preciso pagar nada. Isso tornava o aplicativo uma solução interessante para salvar fotos em alta resolução. Porém, a empresa mudou de estratégia após ser vendida para a SmugSmug, no ano passado. Agora, o novo limite é menor: 1 mil fotos. O restante será apagado a partir de 5 de fevereiro de 2019, exceto se você assinar o serviço para manter sua conta como era antes ou se eles estiverem sob licença Creative Commons, que permite uso facilitado na internet.

A diferença é que os usuários de contas gratuitas não poderão mais salvar novas fotos no serviço gratuitamente. A assinatura do Flickr Pro custa 50 dólares por ano (183,5 reais, em conversão direta).

Como salvar suas fotos no Flickr

Acessando sua conta no computador ou no celular, o caminho mais rápido é selecionar as fotos a partir da pasta “Camera Roll”. Você pode selecionar diversas fotos que quer salvar e selecionar a opção de download. Um arquivo comprimido será criado para que o download único seja feito no seu dispositivo.

No caso dos álbuns, se você os criou no passado, o caminho é ainda mais simples. Ao abrir essa aba, verá que há a opção de baixar o álbum completo.

Em todo caso, pode demorar algum tempo até que as fotos estejam efetivamente disponíveis para download. Se quiser salvar suas fotos no Flickr, melhor não deixar para a última hora.

Alternativas

Quem não quiser pagar nada para guardar suas fotos em uma pasta online acessível de qualquer dispositivo pode optar pelo Google Fotos. O aplicativo tem versões para web, computadores, smartphones Android e iPhones. O upload de imagens pode ser feito tanto pelo celular quanto pelo PC.

Pagando, as opções são mais abrangentes: Google Drive, iCloud (para usuários de iPhones) e Dropbox.