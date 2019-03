Finlândia investiga se Nokia envia dados de usuários para a China

São Paulo – Quem usa um smartphone da Nokia pode ter tido seus dados pessoais enviados para a China. Após uma evidência obtida por um consumidor, o órgão de regulação de dados pessoais da Finlândia investiga se a empresa, hoje controlada pela chinesa HDM Global, compartilha dados com a China Telecom, uma empresa estatal de telecomunicações.

Entre os dados que seriam compartilhados com a China estão localização, número de série do aparelho (que era um Nokia 7 Plus) e número do telefone celular.

A HMD Global se pronunciou, admitiu o caso reportado pelo consumidor, mas disse que o envio à China foi indevido. Ele teria ocorrido em razão de uma falha de software, que já foi corrigida.

O compartilhamento de dados com o país pode ter infringido a lei de proteção de dados pessoais da União Europeia, conhecido pela sigla GDPR, em inglês. Ela pode resultar em até 4% do faturamento de uma empresa ou uma penalidade de 20 milhões de euros. Em janeiro deste ano, o Google foi condenado pela França a pagar uma multa – da qual recorre – no valor de 50 milhões de euros, por não informar devidamente o que é feito com os dados de seus usuários e por não possui o consentimento específico para a utilização das informações.